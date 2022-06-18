Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan haber bekliyor. Golcü futbolcu için geniş bir oyuncu havuzuna sahip olan Beşiktaş'ın gündemine son gelen isim Rangers'ta oynayan Alfredo Morelos oldu. Ancak; Kolombiyalı golcü ile ilgili yeni gelişmeler var. Futbolcuya, La Liga'dan talip çıktı.
SEVILLA, MORELOS İÇİN DEVREDE
Fichajes'in haberine göre; Sevilla, adı Beşiktaş ile anılan Alfredo Morelos'u istiyor. Sevilla, golcü futbolcu için 8 milyon Euro gibi bir transfer bütçesi hazırladı.
LILLE İSTEMİŞTİ, TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ
Daha önce Morelos'a Fransız ekibi Lille, 16 milyon sterlinlik bir teklif yapmış, ancak; Rangers ise 20 milyon sterlin istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MORELOS'UN PERFORMANSI
Beşiktaş'ın forvet hattındaki ihtiyacını giderebilecek tarzda bir oyuncu olan 25 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezon Rangers formasıyla 42 maçta 18 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Morelos'a 13 milyon Euro değer biçiliyor.
SEVILLA, MORELOS İÇİN DEVREDE
Fichajes'in haberine göre; Sevilla, adı Beşiktaş ile anılan Alfredo Morelos'u istiyor. Sevilla, golcü futbolcu için 8 milyon Euro gibi bir transfer bütçesi hazırladı.
LILLE İSTEMİŞTİ, TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ
Daha önce Morelos'a Fransız ekibi Lille, 16 milyon sterlinlik bir teklif yapmış, ancak; Rangers ise 20 milyon sterlin istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MORELOS'UN PERFORMANSI
Beşiktaş'ın forvet hattındaki ihtiyacını giderebilecek tarzda bir oyuncu olan 25 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezon Rangers formasıyla 42 maçta 18 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Morelos'a 13 milyon Euro değer biçiliyor.
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