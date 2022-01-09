Beşiktaş'a golcü önerisi: Elkeson

Michy Batshuayi'nin son dönemde hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.



Bonservisi elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.



KARİYERİ ETKİLEYİCİ



32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasada değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına geri döndü.



ÜLKESİNDEN İSTİYORLAR



Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği gelen bilgiler arasında.



