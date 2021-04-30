Beşiktaş'a Gökhan Töre'den müjde!

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 39. haftasındaki Hatayspor maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu.
Rizespor maçı sonrasında MR'ında sağ uyluk iç adalesinde gerilme saptanan Gökhan Töre, Hatayspor maçı kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda sakatlıkları olan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun yer almadı.
29 yaşındaki Gökhan Töre, son 2 haftada Beşiktaş'ın forveti olarak görev almış ve 1 de gol atmıştı.
Rizespor maçı sonrasında MR'ında sağ uyluk iç adalesinde gerilme saptanan Gökhan Töre, Hatayspor maçı kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda sakatlıkları olan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun yer almadı.
29 yaşındaki Gökhan Töre, son 2 haftada Beşiktaş'ın forveti olarak görev almış ve 1 de gol atmıştı.