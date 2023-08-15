Beşiktaş'a gitmek için kulübüne baskı yaptı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta stoper transferi için Emanuel Aiwu ismi gündemde.
KULÜBE BASKI YAPTI
Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Aiwu için yaptığı 2.5 milyon euroluk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.
Haberde, İtalyan ekibinin ilk etapta 4.5 milyon euro istediği ancak Avusturyalı oyuncunun kulübüne yaptığı baskınının ardından Cremonese'nin 3.5 milyon euroya indiği aktarıldı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den Cremonese'ye 3.5 milyon euro bonseris bedeliyle transfer olan Aiwu, 27 maçta süre almıştı.
KULÜBE BASKI YAPTI
Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Aiwu için yaptığı 2.5 milyon euroluk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.
Haberde, İtalyan ekibinin ilk etapta 4.5 milyon euro istediği ancak Avusturyalı oyuncunun kulübüne yaptığı baskınının ardından Cremonese'nin 3.5 milyon euroya indiği aktarıldı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den Cremonese'ye 3.5 milyon euro bonseris bedeliyle transfer olan Aiwu, 27 maçta süre almıştı.