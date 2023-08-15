Beşiktaş'a gitmek için kulübüne baskı yaptı!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emanuel Aiwu takımıyla yaptığı görüşmelerin ardından Cremonese'nin bonservis beklentisini düşürdü.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a gitmek için kulübüne baskı yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2023 10:50
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta stoper transferi için Emanuel Aiwu ismi gündemde.

KULÜBE BASKI YAPTI

Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Aiwu için yaptığı 2.5 milyon euroluk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.

Haberde, İtalyan ekibinin ilk etapta 4.5 milyon euro istediği ancak Avusturyalı oyuncunun kulübüne yaptığı baskınının ardından Cremonese'nin 3.5 milyon euroya indiği aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den Cremonese'ye 3.5 milyon euro bonseris bedeliyle transfer olan Aiwu, 27 maçta süre almıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery