Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah- beyazlılar bir yandan Valentin Rosier bir yandan da Rachid Ghezzal için kıyasıya pazarlıklar yapıyor.



Yönetim iki oyuncu içinde kulüpleri Sporting ve Leicester'a hemen her hafta yeni teklifler sunuyor. Ancak Sporting, Rosier için 5 milyon euro'nun altına düşmezken, Leicester ise Ghezzal için 7.5 milyon euro'da diretiyor. İki oyuncu içinde tüm sorumluluk Erdal Torunoğulları'nda.



İkiliyi Beşiktaş'a kazandıran yönetici Torunoğulları'nın Ghezzal ve Rosier için Başkan Çebi'ye, "İkisi de benim Beşiktaş'a şampiyonluk hediyem olacak" sözünü verdiği ifade edildi.



Başkan Çebi, Rosier için 2-2.5 milyon euro, Ghezzal içine maksimum 5 milyon euro'luk bonservis bedeli düşünüyor.



Beşiktaş'ın iki oyuncudaki şansı ise ezeli rakiplerinde olduğu gibi önlerinde UEFA ile yapılmış bir "sattığın kadar al" anlaşmasının olmaması.



