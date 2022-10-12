'ISMAEL İSTİFA'NIN SEBEBİ...

ROSIER TEHLİKEDE!

GHEZZAL PATLAYACAK

AVCI'NIN SON DURUMU

Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Demir'in yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte yazıdan öne çıkan bölüm...Beşiktaş kaybediyor taraftar isyanlarda; İsmael istifa!.. Kartal kazanıyor, durum aynı; İsmael istifa!.. Peki takım kazandığı halde siyah-beyazlı taraftar neden mutsuz? Bu bir şımarıklık mı!? Kesinlikle hayır! Beşiktaş taraftarı futbolu iyi bilir, bu konuda rakipsiz olduklarını bile söyleyebilirim... Sahadaki gerçeklere göre konuşuyorlar, tabelaya göre değil... Manzara gayet açık. Beşiktaş kazanırken dahi iyi oynamıyor... Sezon başından bu yana en iyi görüntü Alanya, Sivas ve Karagümrük maçlarının ilk yarılarında verilmişti!Elde bir tek o üç 45 dakika var! Sonrası! Sonrası gerçekten kafa karıştırıcı, can sıkıcı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenleri kızdıran, öfkelendiren de işte budur. Kenardaki teknik adam asla güven vermiyor. Yaptığı değişiklikler tamamen ezbere dayanıyor. Giresun maçında orta alanı neredeyse tek başına ayakta tutan Tayfur Bingöl'ü savunmanın sağına çekmesiyle meydan ev sahibi takıma kaldı...İşin kötü tarafı iki maçtır Rosier'in oyundan çıkarılması tesadüf değil! İsmael, vatandaşının driplingle öne çıkmasını, risk almasını sevmiyor... Fransız hocaya kalsa Rosier yerinden kıpırdamadan topları ileri şişirecek... İstenen bu! Oyuncu şimdilik sessiz ama bu sessizlik çok uzun sürmez.Ghezzal'ın durumu ona keza! Sakatlanması bir bakıma İsmael'in ekmeğine yağ sürmüş ve kulübeye çekilmesine gerek kalmamıştı! Cezayirli oyuncu iyileşti, derbide sonradan girip oyunu güzelleştirdi, klasını konuşturdu ama Giresun deplasmanında yine yedekti! Çünkü Valerien'e göre, Ghezzal'ın savunmaya yardımcı olmaması her şeyi alt üst ediyor! Dahası ön tarafta istediği baskıyı da Cezayirli oyuncunun yapması mümkün değil... Bu görüntü de bu şekilde çok uzun sürmez! Bomba patlar yakında...Öte yandan bu hafta Kartal'ın evinde ağırlayacağı Trabzonspor da benzer durumda... Geçen sezonki hallerinden eser yok! İki takımın da teknik direktörleri, tribünlerin güvenlerini kaybetmiş durumdalar. Yani bu hafta oynanacak oyun ve skor iki takımda da bazı şeyleri değiştirebilir. Bekleyip görelim.