AKSİYONLARI GHEZZAL YÖNETECEK

ISMAEL'İN BEKLENTİSİ

GHEZZAL GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olacak. Teknik direktör Ismael, Ghezzal'in yeni sezondaki rolünü de belirledi.Orta sahadan en önemli beklentisi hücumda yapılan top kayıplarına telafi etmek ve yine hızlı şekilde kazanmak olarak belirleyen teknik direktör Valerien Ismael, oyun içi aksiyonları Ghezzal'ın yönetmesini istiyor.Hücumun ana merkezi sol kanat olurken, sağdaki Ghezzal'ın ters topları ile sol hücum bölgesi en etkili şekilde kullanılacak. Kanat oyuncularına atak yönünü sürekli değiştirmeleri ile ilgili çalışmalar yaptıran Ismael, topun hem ayağa hem de koşu mesafelerine göre atılmasının da önemine dikkati çekiyor.Cezayirli futbolcu geçen sezon 43 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Ghezzal, 2020-21 sezonunda ise 36 maçta 8 gol 18 asistle takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 30 yaşındaki futbolcu daha önce Fiorentina, Leicester City, Monaco ve Lyon formalarını da giymişti.