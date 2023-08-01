Beşiktaş'a Ghezzal'dan yine kötü haber! Şenol Güneş'i düşündürüyor

Beşiktaş'ın yıldızı oyuncusu Ghezzal'den yine beklenen iyi haber gelmedi. Siyah-Beyazlı ekibin, yeni sezonda çok şey beklediği yıldızın sakatlık durumu Şenol Güneş'in de canını sıkıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Ghezzal'dan yine kötü haber! Şenol Güneş'i düşündürüyor
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01 Ağustos 2023 09:44
Beşiktaş'ta  Tirana maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle can sıkan Ghezzal'ın rövanşa da yetişemeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan oyuncuyla ilgili en az bir hafta daha zamanı olduğu teknik heyete iletildi.

Yeni sezon planlarında önemli yeri olan Cezayirli futbolcunun sağlık durumu Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Rachid Ghezzal geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 11 maçta görev alabilmiş, 30 karşılaşmada ise kadroda yer alamamıştı.

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