Beşiktaş'a Ghezzal'dan yine kötü haber! Şenol Güneş'i düşündürüyor

Beşiktaş'ta Tirana maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle can sıkan Ghezzal'ın rövanşa da yetişemeyeceği öğrenildi.
Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan oyuncuyla ilgili en az bir hafta daha zamanı olduğu teknik heyete iletildi.
Yeni sezon planlarında önemli yeri olan Cezayirli futbolcunun sağlık durumu Şenol Güneş'i düşündürüyor.
Rachid Ghezzal geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 11 maçta görev alabilmiş, 30 karşılaşmada ise kadroda yer alamamıştı.
Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan oyuncuyla ilgili en az bir hafta daha zamanı olduğu teknik heyete iletildi.
Yeni sezon planlarında önemli yeri olan Cezayirli futbolcunun sağlık durumu Şenol Güneş'i düşündürüyor.
Rachid Ghezzal geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 11 maçta görev alabilmiş, 30 karşılaşmada ise kadroda yer alamamıştı.