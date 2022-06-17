Forvet mevkisi için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Wout Weghorst ile ciddi şekilde ilgileniyor. 29 yaşındaki Hollandalı golcü için teknik direktör Valerien Ismael de devreye girdi.
ISMAEL: "GOMEZ GİBİ GOL KRALI OLURSUN"
Weghorst ile görüntülü bir görüşme yapan Fransız teknik adam, "Beşiktaş'a gelirsen kariyerinde sıçrama yaparsın. Mario Gomez de senin gibi kısa süreli form düşüklüğü yaşadıktan sonra Beşiktaş'ta kendine geldi. Burada harika bir futbol ortamı var. Senin de Gomez gibi gol kralı olacağından eminim. Bu fırsatı kaçırmamalısın" dedi.
WEGHORST MEMNUN OLDU
Hollandalı golcü bu görüşmenin ardından büyük bir memnuniyet duydu. Weghorst, pazar gününe kadar karar vereceğini Beşiktaş'a iletti. Öte yandan Burnley ile oyuncunun kiralanması konusunda Beşiktaş yönetimi pürüzleri giderdi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Tam adı Wout François Maria Weghorst olan golcü isim, 1.97 boyunda. Futbolcu geçen sezon Burnley ekibinde 20 maçta 2 gol 3 asist üretti. Alman ekibi Wolfsburg'da ise Weghorst 24 maçta 7 gol 1 asistlik katkı yaptı.
ISMAEL: "GOMEZ GİBİ GOL KRALI OLURSUN"
Weghorst ile görüntülü bir görüşme yapan Fransız teknik adam, "Beşiktaş'a gelirsen kariyerinde sıçrama yaparsın. Mario Gomez de senin gibi kısa süreli form düşüklüğü yaşadıktan sonra Beşiktaş'ta kendine geldi. Burada harika bir futbol ortamı var. Senin de Gomez gibi gol kralı olacağından eminim. Bu fırsatı kaçırmamalısın" dedi.
WEGHORST MEMNUN OLDU
Hollandalı golcü bu görüşmenin ardından büyük bir memnuniyet duydu. Weghorst, pazar gününe kadar karar vereceğini Beşiktaş'a iletti. Öte yandan Burnley ile oyuncunun kiralanması konusunda Beşiktaş yönetimi pürüzleri giderdi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Tam adı Wout François Maria Weghorst olan golcü isim, 1.97 boyunda. Futbolcu geçen sezon Burnley ekibinde 20 maçta 2 gol 3 asist üretti. Alman ekibi Wolfsburg'da ise Weghorst 24 maçta 7 gol 1 asistlik katkı yaptı.
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