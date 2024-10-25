Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi güzel haber!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica'nın Galatasaray derbisinde oynayabileceği belirtildi.

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Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi güzel haber!
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25 Ekim 2024 18:48
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi güzel bir haber geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre; sakatlığını atlatan Milot Rashica, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Kosovalı oyuncunun, cumartesi günü takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.

MERT GÜNOK, PAULISTA

Öte yandan sakatlığı süren Paulista'nın Galatasaray maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, Mert Günok'un da oynamasının zor olduğu aktarıldı.

Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 

 
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