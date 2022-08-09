BEŞİKTAŞ'IN FUENTE TEKLİFİ

KANAT BEK OLARAK DA OYNAR

BİR BARCELONA ÜRÜNÜ

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da bu doğrultuda devam ediyor. Siyah-beyazlıların Marsilya'dan Konrad de la Fuente'nin transferinde mutlu sona çok yakın olduğu gündeme geldi.Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği ve 21 yaşında olması nedeniyle yabancı kontenjanında da yer kaplamayacak olan ABD'li futbolcuya yıllık 900 bin euro önerdi. Marsilya'dan yaklaşık 700 bin Euro kazanan genç futbolcunun 1+3 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı ve tarafların ekonomik koşullarda anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.Marsilya'ya ise 4 milyon euro satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, Fransız ekibinden '6 milyon euro isteriz' yanıtını aldı. İki taraf arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in onayıyla transferi için adım atılan Fuente'nin asıl mevkii olan sol kanat dışında kanat bek olarak da oynayabileceği ve potansiyel taşıdığı düşünülüyor.Oyuncuya Olympiakos ve Real Valladolid de talip. İki kulüp de Fuente ve Marsilya'yı ikna etmeye çalışsa da şu an Beşiktaş transferi bitirmeye daha yakın. Barcelona altyapısından yetişen Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu. 23 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.