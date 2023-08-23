Beşiktaş'a fırsat transferi

Beşiktaş transfer haberleri: Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'a, PSV'nin sözleşmesini feshetmeyi planladığı sağ kanat oyuncusu El Ghazi Beşiktaş'a teklif edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a fırsat transferi
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23 Ağustos 2023 10:22
Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir ismin teklif edildiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYE HAZIRLANIYOR

PSV Eindhoven'a geçtiğimiz yıl Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer olan Anwar El Ghazi'nin menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildiği öğrenildi.

PSV'nin de Hollandalı sağ kanat oyuncusu ile sözleşmeyi feshetmek üzere olduğu ifade ediliyor. Anwar El Ghazi için bonservis ödememe durumunun olması halinde Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgileneceği ve bunu fırsat transferi olarak değerlendireceği ifade ediliyor.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 resmi maça çıkan Anwar El Ghazi bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 

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