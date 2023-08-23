Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir ismin teklif edildiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYE HAZIRLANIYOR
PSV Eindhoven'a geçtiğimiz yıl Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer olan Anwar El Ghazi'nin menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildiği öğrenildi.
PSV'nin de Hollandalı sağ kanat oyuncusu ile sözleşmeyi feshetmek üzere olduğu ifade ediliyor. Anwar El Ghazi için bonservis ödememe durumunun olması halinde Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgileneceği ve bunu fırsat transferi olarak değerlendireceği ifade ediliyor.
31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 resmi maça çıkan Anwar El Ghazi bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYE HAZIRLANIYOR
PSV Eindhoven'a geçtiğimiz yıl Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer olan Anwar El Ghazi'nin menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildiği öğrenildi.
PSV'nin de Hollandalı sağ kanat oyuncusu ile sözleşmeyi feshetmek üzere olduğu ifade ediliyor. Anwar El Ghazi için bonservis ödememe durumunun olması halinde Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgileneceği ve bunu fırsat transferi olarak değerlendireceği ifade ediliyor.
31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 resmi maça çıkan Anwar El Ghazi bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı.