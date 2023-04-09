Beşiktaş'a Enes Sali transferinde rakip çıktı!

Romanya Ligi ekibi Farul Constanta forması giyen Enes Sali'yi gündeminde tutan Beşiktaş, oyuncunun kulübüne resmi teklifini iletti. Teknik direktörlüğünü Georghe Hagi'nin yaptığı kulüple ilk girişimi sonuçsuz kalan siyah-beyazlılara transferde rakip çıktı. İşte detaylar ve beklenen bonservis bedeli..

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Enes Sali transferinde rakip çıktı!
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09 Nisan 2023 14:22
Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Beşiktaş, teknik direktörlüğünü Georghe Hagi'nin yaptığı Farul Constanta takımında forma giyen Enes Sali'yi gündemine aldı.

Genç yıldız için ilk etapta 500 bin euro'luk bir teklif veren siyah-beyazlılar olumsuz bir yanıt aldı.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI!

Rumen basınından Prosport'un haberine göre; Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, Enes Sali'yi transfer etmek istiyor.

Söz konusu haberde; Sporting'in transfer için 1 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin yetersiz görüldüğü için reddedildiği kaydedildi.

Farul Constanta'nın Enes Sali için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

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