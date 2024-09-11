Savunma beki için takviye arayan Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Siyah-Beyazlılar'ın Lazio'da forma giyen Elseid Hysaj'la siyah-beyazlıların ilgilendiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Arnavut futbolcunun Lazio ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
BU SEZON 2 MAÇ
31 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 2 maça çıktı ve 9 dakika süre aldı.
Siyah-Beyazlılar'ın Lazio'da forma giyen Elseid Hysaj'la siyah-beyazlıların ilgilendiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Arnavut futbolcunun Lazio ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
BU SEZON 2 MAÇ
31 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 2 maça çıktı ve 9 dakika süre aldı.