Beşiktaş'a Elseid Hysaj iddiası

Lazio'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Elseid Hysaj'la Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Elseid Hysaj iddiası
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11 Eylül 2024 11:27
Savunma beki için takviye arayan Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın Lazio'da forma giyen Elseid Hysaj'la siyah-beyazlıların ilgilendiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Arnavut futbolcunun Lazio ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.



BU SEZON 2 MAÇ

31 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 2 maça çıktı ve 9 dakika süre aldı.  

 

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