DJURIC, TAKIMINDA KALMAYA SICAK

GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosuna iyi bir golcüyü katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerden biri de İtalya'da Salernitana forması Milan Djuric. Golcü futbolcu ile ilgili yaşanan son gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.Tuttomercato'nun haberine göre; daha önce Salernitana ile sözleşme uzatmayacağı ifade edilen Boşnak golcü ile yeni bir görüşme yapıldı. Yapılan görüşme olumlu geçti ve futbolcunun takımda kalmaya artık sıcak baktığı ifade edildi.Serie A'da yer alan Fiorentina ve Napoli'nin de futbolcuya ilgi gösterdiği ancak; golcü ismin kulübüne daha yakın olduğu paylaşıldı. 1.96 boyunda ve 32 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 35 maçta 2336 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.