Beşiktaş'a dev gelir: 250 milyon euro

2013'te stadının isim hakkı için Vodafone ile anlaşarak 145 milyon doları kasasına koyan Beşiktaş, tarihi bir anlaşmanın daha eşiğinde.



Siyah-beyazlıların global iletişim firması ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, yeni sponsorluk için, biri havacılık, diğeri bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Katar merkezli iki dev şirketin yanı sıra Vodafone ile görüşmelerini sürdürüyor. Kartal, forma sponsorluğunu da içeren 10 yıllık yeni anlaşma çerçevesinde, kasasına taksitler halinde 250 milyon euro koymayı planlıyor.



Bu rakam, dünkü kurdan neredeyse kulübün borcuna, 4.9 milyar TL'ye denk geliyor.





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