Beşiktaş'a derbi öncesi Josef ve Vida'dan müjde!

Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Domagoj Vida, Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Miralem Pjanic'in durumu ise belirsiz. Welinton'un da Galatasaray derbisinde oynayamama durumu var.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a derbi öncesi Josef ve Vida'dan müjde!
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08 Mart 2022 13:30
Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haber geldi.

A Spor'un haberine göre; Josef de Souza ve Domagoj Vida derbide forma giyebilecek duruma geldi. Antrenmana katılmayan Pjanic'in durumu belirsiz, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Welinton'un da Galatasaray derbisinde oynayamama durumu var.

Sınırdakilerde sorun yok

Öte yandan Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan; Larin, Rıdvan, Teixeira ve Welinton dörtlüsünden cezalı duruma düşen bir isim olmadı. 

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