Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haber geldi.



A Spor'un haberine göre; Josef de Souza ve Domagoj Vida derbide forma giyebilecek duruma geldi. Antrenmana katılmayan Pjanic'in durumu belirsiz, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Welinton'un da Galatasaray derbisinde oynayamama durumu var.



Sınırdakilerde sorun yok



Öte yandan Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan; Larin, Rıdvan, Teixeira ve Welinton dörtlüsünden cezalı duruma düşen bir isim olmadı.



