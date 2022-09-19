Beşiktaş'a derbi öncesi çifte müjde!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi siyah beyazlı takıma müjde geldi.



Siyah-beyazlılara kritik mücadele öncesi sakatlığı süren Ghezzal ve Dele Alli'den iyi haber...



beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.



İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.





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