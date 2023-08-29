Beşiktaş'a Clement Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz!

Son dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın son olarak transfer gündeminde yer alan Clement Lenglet ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun transferinde siyah-beyazlılar beklenmeyen pürüz ile karşı karşıya.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Clement Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz!
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29 Ağustos 2023 10:36
Beşiktaş'ın stoper mevkii için düşündüğü isimlerden biri olan Clement Lenglet'le ilgili gelişmeler siyah-beyazlı yönetiminin keyfini kaçırdı.

Kara Kartal, geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren 28 yaşındaki savunmayı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyordu.

İspanyol basını bu görüşmeler için "Titiz bir operasyon" ifadelerini kullanırken, dün sürpriz gelişme yaşandı ve Arabistan ekipleri de Lenglet için devreye girdi.


ARABİSTAN EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Katalan Sport gazetesini haberine göre, Lenglet daha önce reddetmesine rağmen artık Suudi Arabistan'da oynama seçeneğine artık soğuk bakmıyor.

Barcelona'da kendisine takımda yer kalmadığını anlayan Lenglet'e senelik 10 milyon euro önerildiği öğrenildiği ve bu nedenle oyuncunun kafasının karıştığı belirtildi.

 

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