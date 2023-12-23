Beşiktaş'a Chelsea'den Madueke için kötü haber

Transfer operasyonu için düğmeye basan Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızı Madueke'yi listesine aldı. Siyah-beyazlılar, yıldız ismi kiralamak için harekete geçti. Genç oyuncu hakkında kulübü Chelsea'den açıklama geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Chelsea'den Madueke için kötü haber
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23 Aralık 2023 11:46
Son güncelleme 23 Aralık 2023 11:47
Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta tüm gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle oyuncu kadrosunu güçlendirmek istiyor.

HEDEF MADUEKE

Hasan Arat yönetimindeki Kara-Kartal, Chelsea'de forma giyen Nodi Madueke'nin peşine düştü. Genç yıldızı kiralamak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunuyor.

CHELSEA'DEN AÇIKLAMA GELDİ

StandardSport'un paylaştığı habere göre; Chelsea Teknik Direktörü Pochettino, Madueke'nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

REKABET ETMESİ GEREKİYOR!

Pochettino, "Madueke çok fazla önemli oyuncunun olduğu bir takımda. Buradaki rekabet ciddi. Düzenli olarak oynayabilmesi için antrenmanlarda üst seviyeye çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

YOLLARI AYIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Çok fazla forma şansı bulamamasına rağmen Chelsea'nin Madueke ile yollarını ayırmayı düşünmediği ifade edildi.

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