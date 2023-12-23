Beşiktaş'a Chelsea'den Madueke için kötü haber

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta tüm gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle oyuncu kadrosunu güçlendirmek istiyor.
HEDEF MADUEKE
Hasan Arat yönetimindeki Kara-Kartal, Chelsea'de forma giyen Nodi Madueke'nin peşine düştü. Genç yıldızı kiralamak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunuyor.
CHELSEA'DEN AÇIKLAMA GELDİ
StandardSport'un paylaştığı habere göre; Chelsea Teknik Direktörü Pochettino, Madueke'nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
REKABET ETMESİ GEREKİYOR!
Pochettino, "Madueke çok fazla önemli oyuncunun olduğu bir takımda. Buradaki rekabet ciddi. Düzenli olarak oynayabilmesi için antrenmanlarda üst seviyeye çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
YOLLARI AYIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Çok fazla forma şansı bulamamasına rağmen Chelsea'nin Madueke ile yollarını ayırmayı düşünmediği ifade edildi.
HEDEF MADUEKE
Hasan Arat yönetimindeki Kara-Kartal, Chelsea'de forma giyen Nodi Madueke'nin peşine düştü. Genç yıldızı kiralamak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunuyor.
CHELSEA'DEN AÇIKLAMA GELDİ
StandardSport'un paylaştığı habere göre; Chelsea Teknik Direktörü Pochettino, Madueke'nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
REKABET ETMESİ GEREKİYOR!
Pochettino, "Madueke çok fazla önemli oyuncunun olduğu bir takımda. Buradaki rekabet ciddi. Düzenli olarak oynayabilmesi için antrenmanlarda üst seviyeye çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
YOLLARI AYIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Çok fazla forma şansı bulamamasına rağmen Chelsea'nin Madueke ile yollarını ayırmayı düşünmediği ifade edildi.
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