Beşiktaş'a Chamberlain'den iyi haber

Beşiktaş'a sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain'den umut dolu haber geldi.
Performansının artış gösterdiği dönemlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Chamberlain, iyi giden tedavi süreciyle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.
30 yaşındaki İngiliz orta saha, nisan başında takımıyla birlikte sahalara dönmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maça çıkan Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Performansının artış gösterdiği dönemlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Chamberlain, iyi giden tedavi süreciyle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.
30 yaşındaki İngiliz orta saha, nisan başında takımıyla birlikte sahalara dönmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maça çıkan Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.