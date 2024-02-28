Beşiktaş'a Chamberlain'den iyi haber

Beşiktaş'ta sakatlık süreci her geçen gün iyiye giden Alex Oxlade-Chamberlain nisan başında sahalara dönmeyi hedefliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Chamberlain'den iyi haber
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28 Şubat 2024 11:05
Beşiktaş'a sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain'den umut dolu haber geldi.

Performansının artış gösterdiği dönemlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Chamberlain, iyi giden tedavi süreciyle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.

30 yaşındaki İngiliz orta saha, nisan başında takımıyla birlikte sahalara dönmeyi hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maça çıkan Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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