Beşiktaş'a Cengiz Ünder müjdesi

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle takımdan ayrılmaya sıcak bakarken, Türkiye'ye dönüş için ateşi yaktı.



Fransız ekibinde gözden çıkarılan Cengiz Ünder, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yetenekli oyuncunun adı uzun bir süredir Türk kulüpleri ile gündeme geliyordu.



"BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞTI"



Fransız basını, Cengiz Ünder için bir İstanbul devinin daha devreye girdiğini yazdı. Söz konusu haberde, Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle milli oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca siyah-beyazlıların Cengiz Ünder ile transferi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın Cengiz'in bonservisini elinde bulunduran Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.



1 ASİSTİ BULUNUYOR



Cengiz Ünder, bu sezon oynadığı 20 maçında yalnızca 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda toplam 718 dakika süre alan milli oyuncumuz, gol katkısı veremezken yalnızca 1 asiste imza atabildi.







