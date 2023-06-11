Beşiktaş'a Çekya'dan sürpriz öneri!

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a, Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Banik Ostrava'da oynayan Filip Kaloc önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Çekya'dan sürpriz öneri!
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11 Haziran 2023 10:20
Son güncelleme 11 Haziran 2023 11:47
Spor Toto Süper Ligde son maçta ikinciliği kaybeden Beşiktaş gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta menajerler aracılığıyla yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Çek Cumhuriyeti ekibi Banik Ostrava'dan 23 yaşındaki orta saha Filip Kaloc'ın, Beşiktaş'a teklif edildiği bildirildi. İdarecilerin de genç oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

31 MAÇTA GÖREV ALDI

23 yaşındaki Filip Kaloc bu sezon Banik Ostrava ekibiyle 31 resmi maça çıktı. Kaloc bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 

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