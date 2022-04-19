Beşiktaş'a Can Bozdoğan transferinde müjde

Beşiktaş, Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ı bonservisiyle kadrosuna katabilmek için sona yaklaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Can Bozdoğan transferinde müjde
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19 Nisan 2022 10:24
Beşiktaş, bonservisi Schalke'de olan ve kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği Can Bozdoğan transferinde mutlu sona yaklaştı.

Beşiktaş yönetimi, sezon başında kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro olan opsiyonunu indirmek için bir süredir Schalke 04 ile görüşme halindeydi. Yapılan pazarlıklarda Alman ekibinin olumlu tavrı siyah-beyazlıların yüzünü güldürdü.

21 yaşındaki futbolcu için ödenecek rakamın 1 milyon Euro'yu aşması beklenmezken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı kaydedildi.

Bu gelişme sonrası imzaların atılmasıyla birlikte Can'ın 4 yıllık kontratı devreye girecek.

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