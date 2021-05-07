Beşiktaş'a bir şok da Mensah'tan!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'a Bernard Mensah'tan kötü haber geldi.
Siyah - beyazlılar, Mensah'ın sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiğini ve derbi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta daha önce Aboubakar ve N'Koudou da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN DERBİ KAFİLESİ
Siyah - beyazlılar, Mensah'ın sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edildiğini ve derbi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta daha önce Aboubakar ve N'Koudou da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN DERBİ KAFİLESİ