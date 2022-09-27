Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a genç futbolcusu Besar Gudjufi'den kötü bir haber geldi. Futbolcu, Kuzey Makedonya U19 takımında sakatlandı.
GUDJUFI UZUN SÜRE OYNAYAMAYACAK
Kanat oyuncusunun milli takımda çapraz bağ zedelenmesi yaşadığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Beşiktaş geçen yaz transfer ettiği Gudjufi'yi, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte bu sezon resmen açıklamıştı.
GUDJUFI UZUN SÜRE OYNAYAMAYACAK
Kanat oyuncusunun milli takımda çapraz bağ zedelenmesi yaşadığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Beşiktaş geçen yaz transfer ettiği Gudjufi'yi, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte bu sezon resmen açıklamıştı.
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