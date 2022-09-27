Beşiktaş'a Besar Gudjufi'den kötü haber!

Beşiktaş'ın yakın zamanda sözleşme imzaladığı Besar Gudjufi, milli takım kampında sakatlandı. Genç futbolcunun durumu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Besar Gudjufi'den kötü haber!
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27 Eylül 2022 10:02
Besar Gudjufi
Besar Gudjufi
Belasica
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a genç futbolcusu Besar Gudjufi'den kötü bir haber geldi. Futbolcu, Kuzey Makedonya U19 takımında sakatlandı.

GUDJUFI UZUN SÜRE OYNAYAMAYACAK

Kanat oyuncusunun milli takımda çapraz bağ zedelenmesi yaşadığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Beşiktaş geçen yaz transfer ettiği Gudjufi'yi, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte bu sezon resmen açıklamıştı. 



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