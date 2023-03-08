Beşiktaş'a beklenen haber geldi: Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'a beklenen haber geldi: Rachid Ghezzal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2023 11:53
Üç maçlık galibiyet hasretini Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son veren Beşiktaş'a bir sevindirici haber de Rachid Ghezzal'dan geldi.

Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen ve önceki gün yapılan antrenmana katılan Cezayirli futbolcu, 12 Mart Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Takımda yokluğu en fazla hissedilen futbolcu olan Ghezzal, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 6 Süper Lig karşılaşmasında oynayabildi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery