Beşiktaş'a beklenen haber geldi: Rachid Ghezzal

Üç maçlık galibiyet hasretini Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son veren Beşiktaş'a bir sevindirici haber de Rachid Ghezzal'dan geldi.Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen ve önceki gün yapılan antrenmana katılan Cezayirli futbolcu, 12 Mart Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.Takımda yokluğu en fazla hissedilen futbolcu olan Ghezzal, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 6 Süper Lig karşılaşmasında oynayabildi.