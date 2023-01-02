Beşiktaş'a bedava orta saha: Mendy

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ara transferin başlayacağı 12 Ocak için geri sayıma geçti. Siyah beyazlıların ilk hedefi Leicester City'den Nampalys Mendy.İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Senegalli oyuncunun bedelsiz olarak kadroya katılması için planlar hazırlanıyor.Bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giyebilen ve oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Mendy için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak Beşiktaş, oyuncunun maaşının da Leicester City tarafından ödenmesini isteyecek. Sezon sonunda ise Mendy'nin performansına göre yeni bir sözleşme imzalanacak.