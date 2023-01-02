Beşiktaş'a bedava orta saha: Mendy

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Nampalys Mendy'i kiralamak isteyen Beşiktaş, yarım sezonluk maaşı da İngiliz ekibinin ödemesi teklifi yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a bedava orta saha: Mendy
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02 Ocak 2023 09:46
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ara transferin başlayacağı 12 Ocak için geri sayıma geçti. Siyah beyazlıların ilk hedefi Leicester City'den Nampalys Mendy.

BEDELSİZ ALMAK İSTİYORLAR

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Senegalli oyuncunun bedelsiz olarak kadroya katılması için planlar hazırlanıyor.

Bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giyebilen ve oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Mendy için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak Beşiktaş, oyuncunun maaşının da Leicester City tarafından ödenmesini isteyecek. Sezon sonunda ise Mendy'nin performansına göre yeni bir sözleşme imzalanacak.



 
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