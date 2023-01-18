Beşiktaş'a bedava dünya yıldızı; Mangala

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, gaza bastı. Minimum harcama parolasıyla yola çıkan Beşiktaş heyeti bölge önceliğini stoper hattına verdi.



MANGALA İLK HEDEF



Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlı yönetim, radarına bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala'ya dikti. Saint-Etienne forması giydiği zamanda Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli isim ile görüşülmüştü ancak Siyah-beyazlı ekip istediğine ulaşamamıştı. Sözleşmesini fesheden tecrübeli isim, Siyah-Beyazlı kulübün öncelikleri arasına girdi.



45 MİLYON EURO



Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a bedavaya getirmeyi planlıyor. Ceyhun Kazancı, transferi bitirmesi durumunda görev süresinin en sansasyonel transferini yapmış olacak.



ELIAQUIM MANGALA KİMDİR



Yıldız oyuncu, Fransa'nın Colombes şehrinde doğdu. Mangala, 13 Şubat 1991'de dünyaya geldi. Fransız yıldız, 1.87 boyunda. Yıldız isim, sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Mangala'nın şu anda transfermarkt değeri 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız, daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda oynamıştı. Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 müsabakada rol almıştı. Bu maçlarda 20 gol 13 asist üretti.







