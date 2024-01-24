Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Barcelona forması giyen Oriol Romeu'ya transfer teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer
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24 Ocak 2024 15:59
Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor.

Rennes forması giyen Nemanja Matic ile büyük oranda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Sırp orta saha konusunda olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşılık listedeki alternatif isilerle de temaslarına devam ediyor.

ROMEU İÇİN TEKLİF

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, bu doğrultuda Barcelona'dan Oriol Romeu için Katalan ekibine 2 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in Kral Kupası maçları dışında süre vermediği 32 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta Romeu ile görüşmeler devam ediyor. 

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Barcelona'da 21 maçta süre bulan deneyimli oyuncu, 1 asist yaptı.

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