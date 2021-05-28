Beşiktaş'a Atiba Hutchinson müjdesi

Beşiktaş Yönetimi, takımın emektar ismi Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Atiba Hutchinson müjdesi
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28 Mayıs 2021 11:49
Beşiktaş, transfer dönemini şampiyon kadroyu büyük oranda koruyarak açmayı planlıyor. İlk anlaşmalar tamam. Tatile gitmeden önce görüşülen Atiba Hutchinson, bir yıl daha oynamak istediğini yöneticilere belirtti.

38 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına varıldı. Böyle Siyah-beyazlı taraftarların istediği gerçekleşti.

Takımın ikinci kalecisi durumundaki Utku Yuvakuran ile de üç yıllık yeni sözleşme imzalandı. İki imzanın gelecek hafta açıklanması bekleniyor.


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