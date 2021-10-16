Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber

Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi. Kanadalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ve ligdeki Galatasaray maçında oynayamayacak.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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