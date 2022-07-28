Beşiktaş'a Arjantin'den sol bek

Beşiktaş yeni sol bekini Arjantin'de buldu. Siyah beyazlılar Arjantin ekibi Talleres'in 26 yaşındaki sol beki Enzo Diaz için girişimlere başladı.

Haber; NTV, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Arjantin'den sol bek
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28 Temmuz 2022 22:32
Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, sol bek transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Arjantin ekibi Talleres'te forma giyen Enzo Diaz için temaslara başladı.

26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Arjantinli sol beki bonservisi ile kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar, Diaz ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018'ten bu yana Talleres forması giyiyor.

Bu yıl takımı ile 31 maça çıkan Diaz 1 gol attı, 2 asist yaptı.



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