Beşiktaş'a Arjantin'den sol bek

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, sol bek transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Arjantin ekibi Talleres'te forma giyen Enzo Diaz için temaslara başladı.26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Arjantinli sol beki bonservisi ile kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar, Diaz ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018'ten bu yana Talleres forması giyiyor.Bu yıl takımı ile 31 maça çıkan Diaz 1 gol attı, 2 asist yaptı.