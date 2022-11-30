Beşiktaş'a altyapıdan 4 genç!

Beşiktaş, altyapıdan yetişen 4 genç oyuncuyu A takıma aldı.
Siyah beyazlılar, genç oyuncu Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre ile sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamada, 4 isimle 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Siyah beyazlılar, genç oyuncu Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre ile sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamada, 4 isimle 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
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