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Beşiktaş'a altyapıdan 4 genç!

Beşiktaş, futbol altyapısında forma giyen 4 genç oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a altyapıdan 4 genç!
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30 Kasım 2022 16:38
Beşiktaş, altyapıdan yetişen 4 genç oyuncuyu A takıma aldı.

Siyah beyazlılar, genç oyuncu Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, 4 isimle 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

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