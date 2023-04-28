Beşiktaş'a Almanya'dan sol bek

Beşiktaş, Wolfsburg ile sözleşmesi bitecek Paulo Otavio ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Almanya'dan sol bek
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28 Nisan 2023 21:17
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Wolfsburg'ta forma giyen Paulo Otavio, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ardından Alman ekibinden ayrılacak.

28 yaşındaki sol bek oyuncusu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi.

Öte yandan Otavio'yu Sao Paulo, Union Berlin, Mallorca, Burnley ve Al Sadd'ın da takip ettiği kaydedildi.

Wolfsburg'ta bu szon 27 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 asist yaptı.

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