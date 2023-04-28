Beşiktaş'a Almanya'dan sol bek

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.



ESPN'de yer alan habere göre, Wolfsburg'ta forma giyen Paulo Otavio, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ardından Alman ekibinden ayrılacak.



28 yaşındaki sol bek oyuncusu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi.



Öte yandan Otavio'yu Sao Paulo, Union Berlin, Mallorca, Burnley ve Al Sadd'ın da takip ettiği kaydedildi.



Wolfsburg'ta bu szon 27 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 asist yaptı.





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