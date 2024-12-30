Beşiktaş'a Almanya'dan kanat: Livan Burcu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçildiği seçimin ardından gündem transfere döndü.
Siyah-beyazlılar için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Kicker'de yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Union Berlin'de bulunan Livan Burcu ile yakından ilgileniyor.
20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Union Berling'den Magdeburg'a kiralık olarak gitmişti. Kicker'de yer alan habere göre, tüm tarafların anlaşmaya varması halinde genç oyuncunun kış transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olma ihtimali bulunuyor.
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Livan Burcu, Milli Takım'ın U21 kategorisinde de forma giyebiliyor. Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, seçilmesi takdirde yurt dışında oynayan genç Türk oyunculara yöneleceklerini söylemişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Magdeburg'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Livan Burcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar için Almanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Kicker'de yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Union Berlin'de bulunan Livan Burcu ile yakından ilgileniyor.
20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Union Berling'den Magdeburg'a kiralık olarak gitmişti. Kicker'de yer alan habere göre, tüm tarafların anlaşmaya varması halinde genç oyuncunun kış transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olma ihtimali bulunuyor.
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Livan Burcu, Milli Takım'ın U21 kategorisinde de forma giyebiliyor. Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, seçilmesi takdirde yurt dışında oynayan genç Türk oyunculara yöneleceklerini söylemişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Magdeburg'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Livan Burcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.