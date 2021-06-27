Beşiktaş'a Alman ekolü

Sergen Yalçın, Telat Üzüm ile görüş alış verişinde bulunduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, Alman Futbol Federasyonu'nda antrenör ve scout olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı Telat Üzüm ile yeni sezon için oyun şablonları ve oyuncu performansları konusunda çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'a Alman ekolü
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27 Haziran 2021 11:23
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın Alman Futbol Federasyonu'nda (DFB) görev yapan Telat Üzüm ile sistem ve performans konusunda fikir alış verişinde bulunuyor.

DFB'de antrenör ve scout olarak görev yapan, aynı zamanda Christoph Daum'un eski yardımcısı olan Üzüm ile yeni sezon için oyun şablonları ve oyuncu performansları konusunda çalışmalara başladığını belirten Yalçın şunları söyledi:

'YENİLİKLERE AÇIĞIM'

"Malum son yıllarda Alman futbolunun performansı üst seviyede. Altyapılardaki çalışmaları sayesinde çok önemli yerlere geldiler. Telat Üzüm hocamız, Alman Milli Takımı'nın scout ekibinde yer alan, donanımlı bir teknik adam. Telat Hocamızdan görüş ve öneri alacağız. Bu meslekte yeniliğe açık olmak gerek. Gerektiğinde takımın teknik adam diplomalı malzemecisi Erdal Erdem'den fikir alıyorum."


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