FREIBURG, ALIOSKI İÇİN HAZIR

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, sol bek transferini bitirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılara, listesinde bulunan oyunculardan Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'de rakip çıktı.Al Ahli'de forma giyen Alioski'ye Beşiktaş'ın dışında Almanya'dan da teklif var. Freiburg, futbolcuyu Almanya'ya davet etti ve sözleşme yapmak istediklerini iletti. Alioski'ye Freiburg, 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Al Ahli'de 30 maçta 2692 dakika süre aldı ve 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Alioski daha önce Leeds United, Lugano ve Schaffhausen takımlarında oynadı. Kulübüyle 1 daha sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.