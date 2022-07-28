Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, sol bek transferini bitirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılara, listesinde bulunan oyunculardan Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'de rakip çıktı.
FREIBURG, ALIOSKI İÇİN HAZIR
Al Ahli'de forma giyen Alioski'ye Beşiktaş'ın dışında Almanya'dan da teklif var. Freiburg, futbolcuyu Almanya'ya davet etti ve sözleşme yapmak istediklerini iletti. Alioski'ye Freiburg, 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Al Ahli'de 30 maçta 2692 dakika süre aldı ve 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Alioski daha önce Leeds United, Lugano ve Schaffhausen takımlarında oynadı. Kulübüyle 1 daha sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
FREIBURG, ALIOSKI İÇİN HAZIR
Al Ahli'de forma giyen Alioski'ye Beşiktaş'ın dışında Almanya'dan da teklif var. Freiburg, futbolcuyu Almanya'ya davet etti ve sözleşme yapmak istediklerini iletti. Alioski'ye Freiburg, 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Al Ahli'de 30 maçta 2692 dakika süre aldı ve 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Alioski daha önce Leeds United, Lugano ve Schaffhausen takımlarında oynadı. Kulübüyle 1 daha sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ