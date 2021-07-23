Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku!

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alex Teixeira'nın Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr'la anlaştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Alex Teixeira şoku!
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23 Temmuz 2021 10:11
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için pazarlıkları sürdürdüğü Alex Teixeira konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'ın haberine göre Al-Nasr kulübünün Alex Teixeira'yla geçtiğimiz gün görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmaya vardığı kaydedildi. Finansal problemler nedeniyle FIFA tarafından soruşturma altında olan Al-Nasr kulübünün transfer dönemi başladığından bu yana Brezilyalı oyuncuyla ilgilenildiği kaydedildi.

EŞİNDEN DUBAI BİLETİ PAYLAŞIMI

Öte yandan Alex Teixeira'nın eşinin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Thais Cristina'nın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Dubai biletinin görülmesi Brezilyalı futbolcunun Arap kulüpleriyle anlaşmaya vardığı şeklinde yorumlandı. Cristina'nın paylaşımının kısa sürede silinmesi de bu iddiaları kuvvetlendirdi.

AÇIKLAMA

Alex Teixeira: "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim açıklayacaktır."



BEŞİKTAŞ VE DİĞER TALİPLİLER

Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme önerdiği Alex Teixeira'ya Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu biliniyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in de gündeminde olduğu konuşuluyordu.


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