Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan iyi haber

Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, sahalara hazır olarak dönmek için durmadan çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan iyi haber
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10 Ekim 2021 12:40
Beşiktaş'ta sakat oyuncuların bir an önce takıma katılması için adeta seferberlik ilan edilirken, sakatlığı geçmesine karşın tam hazır olmayan Alex Teixeira ekstra idmanlarla kendisini hazırlıyor.

Takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Tesisleri'nden dışarı çıkmayan Brezilyalı futbolcu milli ara dönüşünde Medipol Başakşehir maçında hazır olmayı hedefliyor.

Brezilyalı futbolcunun bu azmi teknik heyeti de fazlasıyla mutlu ediyor.


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