Beşiktaş'a Ada'dan sürpriz ön libero!

Beşiktaş'ta seçim heyecanının ardından sürpriz bir transfer iddiası da gündeme geldi.





Takvim'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Danimarkalı ön libero Philip Billing'in menajerler tarafından Serdal Adalı'ya önerildiği öğrenildi.



AYRILMAYA SICAK BAKIYOR



2019'dan bu yana Bournemoth'da forma giyen 28 yaşındaki Billing takımıyla bu sezon 8 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 95 dakika sahada kalabilen Danimarkalı futbolcunun az süre almasından dolayı ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.



1.93'lük boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Billing'in Ada ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.



