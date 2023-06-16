Beşiktaş'a Ada'dan müjdeli haber!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a İngiltere'den müjdeli bir haber geldi.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Manuel Lanzini'nin West Ham United'dan ayrılacağı açıklandı.
West Ham United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli orta saha oyuncusunun 30 Haziran'da sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağı belirtildi.
2015 yılından bu yana West Ham United forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 226 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Manuel Lanzini'nin West Ham United'dan ayrılacağı açıklandı.
West Ham United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli orta saha oyuncusunun 30 Haziran'da sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağı belirtildi.
2015 yılından bu yana West Ham United forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 226 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.
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