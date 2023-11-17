Beşiktaş'a acil 25 milyon euro

Beşiktaş'ta futbolcuların alacakları birikmiş durumda. Oyunculardan "borçsuzluk kâğıdı" alınamazsa FIFA'dan ve TFF'den büyük cezalar gelebilir.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a acil 25 milyon euro
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17 Kasım 2023 10:14
Son güncelleme 17 Kasım 2023 10:17
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından başkanlığa talip olan Hasan Arat ve Serdal Adalı çalışmalarını hızlandırdı.

BÜYÜK ZORLUK BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni patronu olmak isteyen adaylar, camianın önde gelen isimleriyle görüşmelere devam ederken, yönetime güçlü isimlerin katılması için de gece gündüz telefon trafiği yaşanıyor.

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta başına geçecek olan yeni başkanını şimdiden çok büyük bir zorluk bekliyor.

25 MİLYON EURO LAZIM

Yeni başkan mazbatayı alır almaz futbol takımının 20 milyon avroluk birikmiş alacağını ödemek zorunda. Söz konusu tutarın içinde futbolcuların alacakları ile transfer taksitleri de bulunuyor.

Eğer yeni yönetim göreve gelir gelmez ödemesi gereken bu tutar için borçsuzluk kâğıdı alamazsa, kulübü çok zor günler bekleyecek. Ödemenin yapılmaması ya da aksaması hâlinde, FIFA'dan transfer yasağı, TFF'den de para cezası ve transfer limitinin azaltılması gibi yaptırımlar gelecek.

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