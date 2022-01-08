Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu
Siyah-beyazlılarda hastalıklarını atalan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosuna alındı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 9 Ocak pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu
Siyah-beyazlılarda hastalıklarını atalan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosuna alındı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 9 Ocak pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu