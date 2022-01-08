Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kafilesi açıklandı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu
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08 Ocak 2022 13:32
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlılarda hastalıklarını atalan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosuna alındı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 9 Ocak pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu




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