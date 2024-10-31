Beşiktaş'a 3 müjdeli haber!

Beşiktaş'a sakat futbolcularından müjdeli haber geldi. Milot Rashica, Mert Günok ve Gabriel Paulista, Kasımapaşa maçında forma giyebilecek.
MILOT RASHICA
Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica, Konyaspor, Lyon ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi. Rashica'nın yokluğunda Beşiktaş'ın sağ kanadında Joao Mario başlarken Rafa Silva da sağ kanada geçti. Buna karşın siyah-beyazlılar, çoğunlukla Semih Kılıçsoy'un bulunduğu sol kanattan hücum ederken beklenen pozisyonları bulmakta zorlandı.
Beşiktaş'ın hücumlarının yüzde 40'ı soldan gelişirken diğer bölgelerin oranı ortadan yüzde 31, sağ kanattan ise yüzde 29 oldu. Rashica'nın yokluğunda sağ kanatta etkili olamayan Beşiktaş'ta sağ bek Jona Svensson'un performansı da beklentilerin altında kaldı.
RASHICA 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın kanatlarda kullandığı Ernest Muçi, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy isimleri arasında tek orijinal kanat oyuncusu olan Rashica sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemedi. Rashica, Konyaspor, Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçırmak zorunda kaldı. Sol uyluk adalesindeki sakatlığı atlatan Rashica, formasına dönüyor. Rashica, futbolcu cumartesi günü Kasımpaşa maçıyla oynanacak karşılaşmayla ilk 11'deki yerine dönecek.
MERT DE GERİ DÖNÜYOR
Rashica'yla beraber bir müjde de Mert Günok'tan geldi. Başarılı file bekçisi, Konyaspor maçında sakatlanmış ve Siyah-Beyazlı kulüpten, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" açıklaması yapılmıştı. Mert'in de sakatlığını atlattığı ve Kasımpaşa mücadelesinde görev alabileceği kaydedildi.
GABRIEL PAULISTA
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçında liderine kavuşacak. Beşiktaş'ın derbide adeta mumla aradığı Gabriel Paulista da sakatlığını atlattı. Brezilyalı stoper de Kasımpaşa mücadelesinde görev yapabilecek.
MILOT RASHICA
Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica, Konyaspor, Lyon ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi. Rashica'nın yokluğunda Beşiktaş'ın sağ kanadında Joao Mario başlarken Rafa Silva da sağ kanada geçti. Buna karşın siyah-beyazlılar, çoğunlukla Semih Kılıçsoy'un bulunduğu sol kanattan hücum ederken beklenen pozisyonları bulmakta zorlandı.
Beşiktaş'ın hücumlarının yüzde 40'ı soldan gelişirken diğer bölgelerin oranı ortadan yüzde 31, sağ kanattan ise yüzde 29 oldu. Rashica'nın yokluğunda sağ kanatta etkili olamayan Beşiktaş'ta sağ bek Jona Svensson'un performansı da beklentilerin altında kaldı.
RASHICA 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın kanatlarda kullandığı Ernest Muçi, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy isimleri arasında tek orijinal kanat oyuncusu olan Rashica sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemedi. Rashica, Konyaspor, Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçırmak zorunda kaldı. Sol uyluk adalesindeki sakatlığı atlatan Rashica, formasına dönüyor. Rashica, futbolcu cumartesi günü Kasımpaşa maçıyla oynanacak karşılaşmayla ilk 11'deki yerine dönecek.
MERT DE GERİ DÖNÜYOR
Rashica'yla beraber bir müjde de Mert Günok'tan geldi. Başarılı file bekçisi, Konyaspor maçında sakatlanmış ve Siyah-Beyazlı kulüpten, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" açıklaması yapılmıştı. Mert'in de sakatlığını atlattığı ve Kasımpaşa mücadelesinde görev alabileceği kaydedildi.
GABRIEL PAULISTA
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçında liderine kavuşacak. Beşiktaş'ın derbide adeta mumla aradığı Gabriel Paulista da sakatlığını atlattı. Brezilyalı stoper de Kasımpaşa mücadelesinde görev yapabilecek.