Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş'a 3 fubolcudan iyi haber geldi.



A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve son oynanan Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier'in Trabzonspor'a karşı forma giyecekleri belirtildi.



Beşiktaş ile Trabzonspor 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.





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