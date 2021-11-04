Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Miralem Pjanic'in Trabzonspor maçına yetişeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber!
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04 Kasım 2021 17:26
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş'a 3 fubolcudan iyi haber geldi.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve son oynanan Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier'in Trabzonspor'a karşı forma giyecekleri belirtildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.


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