Beşiktaş'a 3,3 Milyon euroluk müjde

Beşiktaş'ta devre arası öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'yı göndermeye çalışan siyah-beyazlılar, hedefine ulaşırsa ciddi bir maliyet yükünü omzundan atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a 3,3 Milyon euroluk müjde
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16 Kasım 2021 11:08
Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'a, Trabzonspor yenilgisi sonrası Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen Fabrice N'Sakala'nın da eklenme ihtimali var.

Yönetim, kulübe yıllık yükü 6.6 milyon Euro olan bu 4 oyuncuyu devre arasında gönderebilirse 3.3 milyon Euro'luk (37 milyon TL) ücretten de kurtulmuş olacak.

LJAJIC VE LENS'TE UMUT VAR

Sırbistan Milli Takımı'ndan da uzak kalan Ljajic, Dünya Kupası'na giden takımına geri dönmek adına devre arası ayrılmayı düşünüyor ve bu konuda ülkesinin takımlarıyla temaslara başladı Lens'in ise hem Süper Lig hem de Hollanda'dan takım baktığı ifade edildi. Douglas'tan da tekrar kulüp bulması istendi.



 

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