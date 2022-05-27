Beşiktaş'a 2.01'lik forvet: Paul Onuachu

Yeni sezona 1. sınıf bir golcü transferiyle girmeyi hedefleyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldiği bildirildi.



Siyah-Beyazlı kurmayların bu sezon 29 maçta 19 gol ve 3 asistle oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için Genk'e yaptığı ve cevap beklediği ifade edildi.



Liverpool ve West Ham'la anlaşamadığı için 20 Eylül'de sözleşme yenileyen Paul Onuachu'nun 2024'e kadar Genk ile sözleşmesi var.



Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Onuachu yılda 1.1 milyon euro kazanıyor. Bu arada Nijerya'dan da sürpriz bir iddia geldi.



"AYRILABİLİR"



Nijerya basınından Pulse gazetesi Onuachu'nun 28 Mayıs'ta sevgilisi Tracy ile Lagos'ta dünya evine gireceğini bunun bu sezon atacağı tek imza olmayacağını yazdı. Gazete 2019'dan beri Genk'te forma giyen Onuachu'nun daha yüksek bir maaş kazanma zamanının geldiğine inandığını, bu yüzden yazın takım değiştireceğini iddia etti. Beşiktaş'ın Genk'e direkt satın alma teklifi mi yoksa opsiyonlu kiralama teklifi mi yaptığı ise kesinlik kazanmadı.



