Beşiktaş'a 13 milyon Euro'luk müjde

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 13 milyon euroluk sıkıntıyı çözmeye hazırlanıyor. Serdal Adalı'nın 13 M€'yu yarına kadar futbolculara ödeyeceği bildirildi.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'a 13 milyon Euro'luk müjde
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09 Ocak 2025 10:39
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 13 milyon euroluk krizi çözmek için harekete geçti. Futbolculara yarına kadar ödeme yapılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta yaşanan yönetim krizinin ardından olağanüstü seçimle Serdal Adalı başkanlık görevine getirilmişti.

Hüseyin Yücel'den görevi devralan Serdal Adalı, maddi yönden sıkıntılı günler geçiren takım için ilk hamlesini yaptı.

RAKAM HAZIRLANDI

UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması için bu ay takıma 13 milyon euro ödemesi gereken başkan, söz konusu rakamı hazırladı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Serdal Adalı, 13 milyon euroluk ödemeyi yarına kadar futbolcuların hesabına yatıracak. Beşiktaş böylece olası bir ceza tehlikesini atlatmış olacak
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