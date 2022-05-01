Beşiktaş'a 1.91'lik Macar kralı!

Beşiktaş sezon sonunda bir değil, iki santrfor alacak. Bu santrforlar Valerien Ismael'in sistemini işletecek uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen, efektif isimler olacak.



Sörloth bir numaralı aday. İkinci aday olarak Darly Dike ve Benjamin Tetteh öne çıksa da, listeye farklı bir oyuncu daha dahil oldu.



Macaristan Ligi'nin gol krallığına koşan Paksi takımının 1.91'lik gol makinesi Martin Adam...



Bu sezon 29 maçta 29 gol ve 4 asistle oynayan Adam konusunda ilk temaslar kuruldu.



SENELİK 230 BİN EURO ALIYOR



Beşiktaş'ın listesine dahil olan Martin Adam, Paksi Macar ekibi Paksi'de senelik 230 bin euro kazanıyor. 4 senelik daha sözleşmesi olan Adam için kulübüne 500 bin, kendisine de 500 bin euro teklif edilmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Paksi / Twitter)





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